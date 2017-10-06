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Полиция начала уголовное производство по статье «хулиганство» по факту использования в сессионном зале Верховной Рады дымовой шашки, сообщает отдел коммуникации полиции Киева

«В Печерское управления полиции от сотрудников охраны государственного здания поступило сообщение о том, что в мужской уборной на первом этаже произошло задымление. После его ликвидации следственно-оперативная группа изъяла остатки пластика, а также в сессионном зале обнаружила и изъяла оплавленный цилиндрический пластиковый предмет с маркировкой РДГ-55 М. Как сообщили правоохранителям, в зале также было незначительное задымление», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Изъятые предметы направлены на экспертизу. Следователи выясняют обстоятельства происшествия и лиц, причастных к ней.

Напомним, сегодня, 6 октября, во время пленарного заседания в зал Верховной Рады бросили дымовую шашку. Нардеп от «Народного фронта» Андрей Тетерук быстро схватил ее и вынес из помещения.

Позже депутат от «Свободы» Юрий Левченко заявил с трибуны, что это он бросил шашку.

После этого в зал пришла полиция, чтобы задокументировать факт использования в здании дымовой шашки.
ForUm

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