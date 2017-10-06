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Жителю Севастополя Юрию Чеканову, который 5 октября разрушил памятную доску Героям Небесной сотни в центре Киева, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 320 тыс. грн.

Такое решение принял судья Печерского районного суда Киева Роман Новак, удовлетворив ходатайство прокуратуры о мере пресечения для подозреваемого, сообщает УНИАН.

Также в постановлении говорится, что подозреваемый обязан сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право выезда из Украины. Залог может внести или он лично, или залогодатель.

Также данное решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение 5 дней. Чеканова доставили в следственный изолятор после завершения судебного заседания.


Напомним, 5 октября на Аллее Небесной сотни в Киеве мужчина разбил памятные плиты, установленные в честь Героев Небесной сотни.

Он признал, что сделал это умышленно, чтобы «остановить войну».

 
ForUm

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