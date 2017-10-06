Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал президентский закон о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщается на странице соответствующего закона №7164 на сайте ВР.

Данным законом на год продлено действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят в 2014 году.

Напомним, сегодня, 6 октября, Верховная Рада Украины приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164).