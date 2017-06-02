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Доброволец АТО Адам Осмаев, на которого накануне было совершено покушение, находится в сознании. Нападавшим на него оказался питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго», который убил экс-охранника Рамзана Кадырова.

Одним из политиков, с которым налаживал контакты «журналист», стрелявший в участника АТО Адама Осмаева, был лидер РПЛ Олег Ляшко. 

Президент Петр Порошено призвал парламент рассмотреть законопроект о медицинской реформе до окончания сессии.

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