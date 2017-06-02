Доброволец АТО Адам Осмаев, на которого накануне было совершено покушение, находится в сознании. Нападавшим на него оказался питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго», который убил экс-охранника Рамзана Кадырова.

Одним из политиков, с которым налаживал контакты «журналист», стрелявший в участника АТО Адама Осмаева, был лидер РПЛ Олег Ляшко.

Президент Петр Порошено призвал парламент рассмотреть законопроект о медицинской реформе до окончания сессии.

Национальный банк Украины утвердил порядок выполнения банками решения Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических санкций в отношении ряда российских компаний, в числе которых «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы Yandex и Mail.ru.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году.

Парижское климатическое соглашение действует, и Евросоюз будет его выполнять, несмотря на решение Соединенных Штатов выйти из договоренностей.

В результате обстрела Марьинки ранены двое местных жителей.

Черногория решила запретить въезд в страну 149 гражданам России и Украины за участие в украинском кризисе и аннексии Крыма.

В России опубликовали список звездных гастролеров из Украины.

Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающей возможность импичмента президента и вице-президента организации.

Сотрудники СБУ и прокуратуры предотвратили похищение бывшего гражданина РФ, которого банда злоумышленников обещала заказчикам выдворить в Россию.

В Одессе народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Наталию Королевскую облили зеленкой. Она получила ожог глаза и частичную потерю зрения.

Соломенский суд Киева отказал отстраненному от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Роману Насирову в пересмотре меры пресечения.

Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-апрель вырос в долларовом эквиваленте на $3,33 млрд, или на 4,7%, - до $74,31 млрд.

В результате конфликта в Днепровском районе Киева мужчина получил огнестрельные ранения.

Новым главным тренером ФК «Динамо» Киев назначен Александр Хацкевич.