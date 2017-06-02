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В результате обстрела Марьинки ранены двое местных жителей. Об этом в Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

«В Марьинке около 16.20 во время обстрела из минометов боевиками города, район ул.Прокофьева, осколочные ранения получили девушка, 1997 г.р., и мужчина, 1946 г.р», - отметил он.

По словам Аброськина, девушка шла по улице, а мужчина в это время проезжал на велосипеде. Пострадавших доставили в Кураховскую больницу.
ForUm

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