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Черногория решила запретить въезд в страну 149 гражданам России и Украины за участие в украинском кризисе и аннексии Крыма.

Список сформирован на основе решения Европейского совета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал B52.

Таким образом, Черногория ограничивает въезд и распоряжение имуществом и активами лиц, которые несут ответственность за активную поддержку политики, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

В частности, под санкции Черногории попали: заместитель премьер-министра России Дмитрий Рогозин, глава разведывательных служб Николай Патрушев, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, магнат и владелец Царского телевидения Константин Малофеев и заместитель генерального секретаря правящей партии «Единая Россия» Сергей Железняк.

Напомним, ранее политикам Черногории, поддержавшим вступление страны в НАТО, запретили въезд в Россию. 

Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович заявил, что Россия серьезно вмешалась во внутренние дела страны.
ForUm

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