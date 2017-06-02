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Парижское климатическое соглашение действует, и Евросоюз будет его выполнять, несмотря на решение Соединенных Штатов выйти из договоренностей.

Об этом заявил президент Европарламента Антонио Таяни, сообщает Укринформ.

«Парижское соглашение необходимо уважать. Это вопрос доверия и лидерства. Это действующее соглашение, и мы его будем продвигать вперед, вместе или без руководства США», - отметил глава законодательного органа ЕС.

Таяни заявил, что решение США выйти из соглашения - «потеря исторической возможности для граждан, планеты и экономики».

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из глобального климатического соглашения, направленного на уменьшение парниковых выбросов и загрязнение атмосферы.
ForUm

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