В Одессе народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Наталию Королевскую облили зеленкой. Об этом сообщается на странице в Facebook «Автомайдан Одесса».

«Королевская приехала в Одессу… Но что-то пошло не так», - говорится в сообщении.

В то же время, как отмечается на странице в Facebook движения «Женщины за мир», нардеп приехала в Одессу на «Съезд женщин юга».

«Перед началом мероприятия возле входа появились люди в камуфляже. После того, как прозвучала критика в адрес правительства, сотрудники полиции начали эвакуацию людей из помещения в связи с тем, что якобы поступил звонок о минировании помещения», - говорится в сообщении.