Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающей возможность импичмента президента и вице-президента организации. Об этом в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

По его словам, также процедура импичмента может быть задействована в отношении председателей комитетов и заместителей.

Арьев отметил, что голосование в Ассамблее состоится 27 июня. «Очень важный шаг для выхода из кризиса, в который ПАСЕ завел президент Педро Аграмунт своим безответственным поведением», - подчеркнул он.

Напомним, 24 апреля украинская делегация в ПАСЕ выступила за отставку Аграмунта с должности президента ассамблеи из-за его поездки с российской делегацией в Сирию. Добровольно подать в отставку президент ПАСЕ так и не решился.