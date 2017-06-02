Нардеп от «Оппозиционного блока» Наталья Королевская в результате сегодняшнего инцидента в Одессе получила ожог глаза и частичную потерю зрения.
Об этом в Facebook написала депутат Одесского облсовета от «Оппозиционного блока» Ирина Ковалиш.
«У Натальи Королевской ожог глаза и частичная потеря зрения», - написала депутат.
Напомним, в Одессе народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Наталию Королевскую облили зеленкой.
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