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Нардеп от «Оппозиционного блока» Наталья Королевская в результате сегодняшнего инцидента в Одессе получила ожог глаза и частичную потерю зрения.

Об этом в Facebook написала депутат Одесского облсовета от «Оппозиционного блока» Ирина Ковалиш.

«У Натальи Королевской ожог глаза и частичная потеря зрения», - написала депутат.

Напомним, в Одессе народного депутата от фракции «Оппозиционный блок» Наталию Королевскую облили зеленкой
ForUm

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