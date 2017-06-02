Новым главным тренером ФК «Динамо» Киев назначен Александр Хацкевич. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт с белорусским специалистом рассчитан на два года. В тренерский штаб Хацкевича вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.

Хацкевич родился 19 октября 1973 года в Минске. Футбольную карьеру начинал в минском «Динамо», откуда в 1996 году перешел в киевское «Динамо». За «бело-синих» играл до 2004 года, завоевав вместе с «Динамо» много трофеев: семь раз становился чемпионом Украины и четырежды - обладателем Кубка Украины. Затем недолгое время выступал за китайский «Тяньцзинь Теда» и латвийскую «Венту». Завершил карьеру в родном минском «Динамо».

Тренерскую карьеру начал в 2007 году в качестве играющего тренера «Динамо» (Минск). Далее возглавлял юношескую сборную Беларуси U-18 и ФК «Витебск». С 1 февраля 2010 года по апрель 2011 года работал ассистентом главного тренера национальной сборной Украины. В декабре 2010 года возглавил молодежную команду киевского «Динамо», летом 2013 года - «Динамо-2». 4 декабря 2014 года был назначен главным тренером национальной сборной Беларуси, которую возглавлял до 6 декабря 2016 года.

Напомним, 31 мая стало известно, что главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров покидает тренерский штаб команды.