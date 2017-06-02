Нападавшим на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву оказался питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго», который убил экс-охранника Кадырова, сообщает Эспрессо.TV.

По данным российского издания «Руспрес», бывшего охранника Кадырова - Умара Исраилова, который обвинял президента Чечни в пытках, в 2009 году убили в Вене, где он просил политическое убежище.

Сообщалось, что убийцей Исраилова был некий питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго»

Издание отмечает, что в конце 2006 года Исраилов подал в Европейский суд по правам человека иск против России, в котором обвинял Кадырова в пытках и похищении людей. Адвокат Исраилова Надя Лоренц в заявлении в полицию утверждала, что убийца Денисултанов-Курмакаев настаивал, чтобы ее подзащитный отозвал свой иск.

На допросе после убийства, Курмакаев рассказывал о списки врагов Кадырова, где есть 300 кандидатов на отстрел.

Он также пояснил, что 50 человек из этих 300 живут в Австрии и им угрожает опасность. По словам Денисултанова-Курмакаев, он якобы тоже выполнял волю Кадырова. Ему следовало убедить Исраилова вернуться в Чечню, а после отказа поступил приказ убить отступника.

New York Times, которая проводила собственное расследование смерти Исраилова, со ссылкой на официальные показания Курмакаева писала, что летом 2008 года он незаконно проник в Европу по заданию высокопоставленного чиновника из окружения Кадырова для того, чтобы заставить Умара Исраилова отозвать свою жалобу из Страсбурга.

Из тех же показаний следует, что предложенная ему «премия» за возвращение Исраилова в Россию, включая, если надо, похищение или, если не получится, убийство, составляла 100 тыс. долларов США.

Сообщается, что уроженец чеченского Гудермеса Артур Денисултанов впервые был осужден в 1990 году еще в Чечено-Ингушской АССР. Тогда он получил два года за вымогательство, но в феврале 1991-го вышел по амнистии, объявленной Джохаром Дудаевым. Вскоре он перебрался в Петербург, где занялся киосочным бизнесом, установив первые точки на Московском вокзале. По словам самого Артура, в 1995 году он чудом выжил после покушения в Москве, где его расстреляли партнеры по бизнесу.

Сообщается, что Денисултанов «прославился» благодаря громкой истории со своим обменом в 1998 году на русского солдата, который находился в чеченском плену.

Денисултанов взял фамилию Курмакаев летом 2001 года, когда женился на сестре известного гатчинского бизнесмена Кияма Курмакаева. Впоследствии он неоднократно менял паспорта и фамилии.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

В полиции основной версией покушения считают патриотическую позицию супругов.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.