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В результате боевых действий за прошедшие сутки двое украинских военных погибли, еще пятеро – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО остается сложной, с частичными признаками ее ухудшения на отдельных направлениях. Российско-террористические бандформирования продолжают применять оружие против украинских подразделений, все чаще используя и запрещенные Минскими соглашениями артиллерийские системы. Так, в течение минувших суток противник 53 раза открывал огонь вдоль всей линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Так, почти половина фактов нарушения боевиками договоренностей о прекращении огня приходится именно на приморское направление. 25 раз здесь бандиты били по нашим позициям. В частности, из 120-мм минометов противник вчера неоднократного обстреливал украинские укрепления в районе Чермалыка. А с западных окраин временно оккупированного Донецка боевики несколько раз из минометов калибра 82 мм открывали огонь по опорным пунктам сил АТО у Марьинки. Во время одного из таких обстрелов, около 17:00, несколько вражеских мин попали по жилому кварталу этого населенного пункта. В результате таких коварных действий со стороны НВФ двое местных жителей получили ранения.

Было вчера беспокойно и на других участках данного направления. В частности, в районе Водяного, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Богдановки и Новотроицкого бандиты неоднократно вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра. У Богдановки украинских воинов также активно обстреливал вражеский снайпер.

На донецком направлении, по данным штаба, в течение минувших суток ситуация снова осложнилась. В частности, снова неспокойно в южном и восточном пригороде Авдеевки, где противник вчера несколько раз открывал огонь по нашим опорным пунктам из 120-мм и 82-мм минометов, также из средств поражения меньшей мощности. Кроме того, из минометов калибра 120 мм и гранатометов боевики обстреливали украинских воинов, которые держат оборону возле Песок. Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты били неподалеку опытно. А из окрестностей временно оккупированной Горловки пророссийские вооруженные банды, используя гранатометы различных модификаций и вооружение БМП, осуществляли обстрелы наших опорных пунктов в районе Зайцево и Майорска.

На Луганском направлении на этой части линии соприкосновения за прошедшие сутки зафиксировано 14 фактов использования российско-террористическими группировками оружия. Большинство из них приходится на темное время суток. Так, снова под вражескими обстрелами оказались укрепления ВСУ возле Новоалександровки, Новозвановки, Крымского и Станицы Луганской, где боевики били из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, у Крымского противник открывал огонь из вооружения БМП. А возле станции Донец захватчики применяли против украинских воинов 82-мм минометы.
ForUm

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