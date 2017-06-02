Одним из политиков, с которым налаживал контакты «журналист», стрелявший в участника АТО Адама Осмаева, был лидер РПЛ Олег Ляшко. Об этом в эфире 112 Украина сообщил нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук.

«Да, я могу сообщить, что одним из политиков, с которым налаживал контакты киллер – это Олег Ляшко, он к нему подходил в Пассаже. Он даже делал с ним фотографии. Представлялся немецким журналистом. Предлагал сделать ряд публикаций в немецких изданиях, интервью с самим Ляшко про нашу партию, интересовался, где можно встретиться. Его опознала охрана Ляшко. Еще есть ряд политиков и военных деятелей, с которыми он пытался наладить контакт», - прокомментировал Мосийчук.

«Меня интересует, чтобы как можно быстрее были арестованы госслужащие, которые выдали ему оригинальный украинский и заграничный паспорт, идентификационный код. Это или люди, которые за деньги продали Украину или российская агентура, которая работает в наших структурах», - добавил Мосийчук.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.

По данным СМИ, нападавшим оказался питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго», который убил экс-охранника Кадырова.

Как заявил советник главы МВД Антон Геращенко, киллер намеревался войти в доверие к нескольким украинским политикам, представляясь иностранным журналистом под разными именами.