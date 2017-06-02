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Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил один из руководителей подразделения полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 млн ​​долларов, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Кроме этого, похитители планировали предложить сотрудникам правоохранительных органов неправомерную выгоду за содействие в выполнении их преступного умысла.

При получении «аванса» в размере 100 тыс. долларов, который предоставлялся злоумышленникам на выполнение их преступных действий, последних задержали по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 146 (приготовление к похищению человека, совершенное организованной группой) и ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 (законченное покушение на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного уголовного преступления.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Кроме того, сегодня прокуратура Киевской области обращаться в суд с ходатайством об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что мужчина из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом.

 
ForUm

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