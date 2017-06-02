Доброволец АТО Адам Осмаев, на которого накануне было совершено покушение, находится в сознании. Об этом в Facebook сообщила его жена Амина Окуева.

«Пару минут была у Адама. Он в сознании - все понимает, но говорить пока не может из-за аппарата искусственного дыхания. Состояние достаточно стабильное, но помним о том, что первые три дня в таких ситуациях всегда критические. Продолжайте, пожалуйста, молиться», - написала она.

По ее словам, мусульманский пост очень облегчил операцию Адама. «Если вкратце, полые органы его брюшной полости были пусты и оказались не повреждены, что дало возможность перелить ему обратно его собственную кровь, вытекшую из раненой печени. Часть легкого, правда, пришлось удалить и наложить швы на разорванную диафрагму. Главное сейчас положительная гемодинамика (состояние) в ближайшие три дня», - рассказала Окуева.

Она также отметила, что «киллер оказался очень непростой штучкой - на ошметках его совести много убийств чеченцев, в том числе и в Европе».

«Я рада, что он получил по заслугам именно от моей руки (по предварительной информации он будет «ходить под себя» весь остаток своей жалкой жизни (одна пуля застряла в позвоночнике)», - добавила Окуева.

Как сообщал ForUm, 1 июня в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

В полиции основной версией покушения считают патриотическую позицию супругов.

У нападавшего был изъят паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар.

По данным СМИ, нападавшим оказался питерский бандит Артур Денисултанов-Курмакаев по прозвищу «Динго», который убил экс-охранника Рамзана Кадырова.