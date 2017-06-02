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Национальный банк Украины утвердил порядок выполнения банками решения Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических санкций в отношении ряда российских компаний, в числе которых «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы Yandex и Mail.ru. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления Нацбанка №46
от 1 июня, которое вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

В частности, банкам запрещено выполнять расчетные документы клиентов, указанных в санкционных списках, которые являются инициаторами перевода и к которым применены санкции, в частности, «приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств».

Также запрещается инициировать перевод средств на счета лиц, указанных в санкционных списках, к которым применены санкции по приостановке исполнения экономических и финансовых обязательств, или на собственные счета банка, открытые в организациях, к которым применены эти санкции.

Исключения касаются переводов денежных средств по операциям, осуществляемым для увеличения уставного капитала банков Украины.

Как ранее сообщал ForUm, 15 мая Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

В частности, данным указом предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

17 мая после опубликования в официальной прессе указ вступил в силу.

 

 
ForUm

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