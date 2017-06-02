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В результате конфликта в Днепровском районе Киева мужчина получил огнестрельные ранения. Об этом в Facebook сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик.

«В результате конфликта в Днепровском районе пострадавший получил огнестрельные ранения. Его доставили в больницу», - рассказала она.

По словам Блищик, предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, забрал его барсетку и убежал.

На месте работает следственно-оперативная группа. При осмотре правоохранители изъяли стреляные гильзы, сейчас общаются со свидетелями и очевидцами.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, 30 мая в Киеве убили помощника директора ГП «Укрспирт» Виктора Панкова. 
ForUm

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