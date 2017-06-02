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Президент Петр Порошено призвал парламент рассмотреть законопроект о медицинской реформе до окончания сессии.

Об этом он заявил на заседании Национального совета реформ, посвященному вопросу реформирования медицинской отрасли Украины, сообщает пресс-служба Главы государства.

Порошенко подчеркнул, что украинская система медицины требует скорейших реформ. Подготовленный Кабинетом Министров законопроект был серьезно доработан представителями рабочей группы, Администрации Президента, комитетов Верховной Рады и тому подобное. Однако ряд положений законопроекта еще нуждаются в доработке.

Глава государства отметил недопустимость предлагаемого положения о том, что пакет государственных гарантий пациенту будет устанавливаться правительством. «Нет. У нас пакет гарантий государства должен быть закреплен законодательно», - подчеркнул Президент.

Порошенко также обратил внимание на формулировку - не пациент, а украинский гражданин нуждается в государственной защите. Для граждан других государств возможно обеспечить право на получение медицинских услуг через механизмы страхования, добавил Президент.

Он подчеркнул необходимость создания службы, которая бы занималась контролем за качеством и эффективностью работы институтов, обеспечивающих реализацию государственной политики в сфере медицинских услуг.

«Запуск медицинской реформы желательно провести через голосование в парламенте до завершения этой сессии», - призвал Порошенко.

Он также обратился с просьбой к секретарю Нацсовета реформ, заместителю главы АПУ Дмитрию Шимкиву, и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун и координатору рабочей группы, депутату ВР Сергею Березенко по итогам сегодняшнего обсуждения в короткие сроки сформировать предложения и передать их правительству.
ForUm

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