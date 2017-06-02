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Соломенский суд Киева отказал отстраненному от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Роману Насирову в пересмотре меры пресечения. 

Как сообщает LIGA.net, заседание прошло сегодня в 14:30 в закрытом режиме.

Как сообщал ForUm, 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.

16 марта супруга Насирова внесла за него залог, поздно вечером в тот же день он вышел из СИЗО.

26 апреля Соломенский суд Киева продлил меру пресечения Насирову до 25 июня.
ForUm

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