Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь-апрель вырос в долларовом эквиваленте на $3,33 млрд, или на 4,7%, - до $74,31 млрд. Об этом сообщает Министерство финансов.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за этот период выросла на 43,16 млрд грн, или на 2,2%, - до 1,973 трлн грн, сообщает LIGA.net.

Рост государственного и гарантированного государством долга за апрель составил $1,95 млрд, или 2,7% в долларовом эквиваленте, 21,12 млрд грн, или 1,1% в гривневом эквиваленте.