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Газета «Комсомольская правда» опубликовала список украинских исполнителей и групп, которые гастролируют в России.

В частности, это Alekseev, Вера Брежнева Вера, «ВИА Гра», «Время и Стекло», Надежда Грановская, «Грибы», Иван Дорн, Елка, Светлана Лобода, Ани Лорак, Макс Барских, Монатик, Таисия Повалий, Потап и Настя Каменских, «Пятница», Анна Седокова, SunSay,Quest Pistols.

Издание противопоставляет разрешение украинским звездам выступать в РФ «черному списку» СБУ, в который вошли российские исполнители и актеры.

Напомним, 28 мая активисты сорвали концерт певицы Светланы Лободы в Одессе.
ForUm

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