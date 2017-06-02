Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения о климате, заключенном в 2015 году. В ходе своей предвыборной кампании в прошлом году Трамп пообещал избирателям принять это решение, передает Русская служба ВВС.

При этом Трамп заявил, что Вашингтон начнет новые переговоры о заключении соглашения по климату на условиях, более справедливых и выгодных для США.

Трамп заявил, что Америка сможет добиться лучших условий, и это поможет американской промышленности.

«Это соглашение – не столько о климате, сколько о том, что другие страны получают преимущество за счет Соединенных Штатов», - заявил Трамп, подчеркнув, что Парижское соглашение накладывает на США «драконовские обязательства».

Президент привел в качестве примера Китай и Индию, которые, по его словам, смогут расширять свою угольную промышленность, в то время как США будут должны ее сокращать.

Выполнение обязательств в соответствии с Парижским соглашением, заявил Трамп, стоило бы США к 2025 году 2,7 млн рабочих мест.

Он обрушился с критикой на Зеленый климатический фонд ООН (GCF), созданный для оказания помощи развивающимся странам в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним.

По словам Трампа, этот фонд будет стоить Соединенным Штатам миллиарды долларов сверх той помощи бедным странам, которую США уже оказывают.

Парижское соглашение – это только начало, заявил Трамп, в будущем оно привело бы к дальнейшим покушениям на суверенитет Соединенных Штатов.

«Пришло время выйти из Парижского соглашения», - заявил Трамп.

Критики этого решения заявляют, что оно означает отказ США от мирового лидерства в решении крупнейшей проблемы, стоящей перед международным сообществом.

Трамп не раз заявлял, что не верит в глобальное потепление, и обещал отказаться от участия в Парижском соглашении еще во время президентской кампании 2016 года.

Парижское соглашение предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Документ также предполагает выделение к 2020 году развивающимся странам 100 млрд долларов на решение проблем экологии.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подписано представителями более 170 стран.

Отказ президента Трампа от соглашения вызвал разочарование на саммите «Большой семерки». Канцлер Германии Ангела Меркель охарактеризовала переговоры как «трудные, если не сказать неудовлетворительные».

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Трампом заявил, что США и Франция продолжат сотрудничать, но не по вопросам изменения климата.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что разочарована решением США выйти из соглашения по климату.

Бывший президент США Барак Обама назвал шаг новой администрации Белого дома «отрицанием будущего».

Бизнесмен Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и Space X, в ответ на решение Трампа заявил, что выходит из состава нескольких советов при президенте США.