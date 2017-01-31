Украинские военнослужащие блестяще защищают свои позиции в районе Авдеевки и никакого приказа не отвечать на огонь врага у них нет. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе совещания с руководителями силовых ведомств в связи с резким обострением ситуации в этом населенном пункте.

Он также поручил заместителю главы Администрации Президента Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Прекратить бои в окрестностях Авдеевки призвали в Европейском Союзе и ОБСЕ.

Как сообщил, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако НВФ продолжили обстрелы.

За двое с половиной суток в районе Авдеевки зафиксировано десять попыток незаконных вооруженных формирований штурмовать позиции Вооруженных сил Украины с целью их захвата и улучшения тактического положения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что все попытки незаконных вооруженных формирований прорвать нашу оборону в районе Авдеевки обречены на поражение.

Порошенко поручил украинским дипломатам проинформировать об обострении ситуации в Авдеевке Совбез ООН и ОБСЕ, а также распорядился инициировать заседание Трехсторонней контактной группы.

Президент дал поручение председателям областных и Киевской городской государственным администрациям принять безотлагательные меры по оказанию гуманитарной помощи жителям Авдеевки.

В оккупированном Донецке в результате артобстрелов обесточена шахта имени Засядько, под землей заблокированы 203 горняка.

Прокуратура получила разрешение на задержание экс-главы банка «Михайловский» Игоря Дорошенко, который сбежал из-под домашнего ареста. Однако позже Дорошенко заявил, что находится в больнице и не скрывается от следствия. Днепровский районный суд Киева арестовал Дорошенко с возможностью внесения залога в 160 млн гривен.

Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении суммы денежного вознаграждения военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения АТО.

Украина в новом рейтинге Freedom House по уровню политических прав и гражданских свобод оказалась среди «частично свободных» стран.

В Киеве состоялась жеребьевка, по результатам которой стало известно, какие страны будут представлены в первом, а какие - во втором полуфинале «Евровидения-2017».

Мэр Киева Виталий Кличко получил символические ключи от «Евровидения».

В период с 30 по 31 января сети АСЗ ОККО и WOG повысили розничные цены на все виды топлива. Об этом сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.