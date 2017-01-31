Незаконные вооруженные формирования не прекращают обстрелы Авдеевки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Обстрелы Авдеевки не прекращаются. Письменного подтверждения прекращения огня в зоне ремонтных работ российская сторона в СЦКК так и не предоставила», – отметил он.

По словам главы ОГВА, сегодня ремонтные бригады уже не смогут выйти на место разрыва линии электроснабжения.

«Спасает то, что Авдеевский коксохим сумел поднять температуру теплоносителя в теплосети до 44 градусов», – сообщил он.

Жебривский также подчеркнул, что на усиление в Авдеевку прибыли 4 кареты скорой помощи из Константиновки.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Сегодня утром глава Донецкой военно-гражданской администрации сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако, позже одно из подразделений НВФ пошло в наступление.

Позже Жебривский сообщил, что после задействования Президентом Петром Порошенко всех международных элементов давления на Россию, есть первые признаки прекращения огня в Авдеевке.