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Бывший председатель правления банка «Михайловский» Игорь Дорошенко заявил, что находится в больнице и не скрывается от следствия.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Друзья, с четверга нахожусь в больнице. Был госпитализирован по скорой помощи. Не скрывался и не планирую», – написал Дорошенко.

Он заверил, что «все обязанности, возложенные законодательством, в т.ч. по информированию соответствующих инстанций, он и адвокаты выполняют: проинформировали следствие и прокуратуру в установленные сроки с наличием подтверждающих документов».

Напомним, ранее прокуратура Киева сообщила, что Дорошенко сбежал из-под домашнего ареста. В связи с этим получено разрешение на его задержание.

 
ForUm

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