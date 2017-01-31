В Европейском Союзе призывают немедленно прекратить бои в окрестностях Авдеевки и провести срочный ремонт важной для мирных жителей инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности.

«Интенсивные бои в окрестностях Авдеевки в последние несколько дней с сильными обстрелами из запрещенного оружия привели к значительному количеству жертв, что является вопиющим нарушением договоренностей о прекращении огня, предусмотренном Минскими соглашениями. Это ставит мирных жителей под серьезную угрозу. Кроме того, эти последние события уже вызвали серьезные перебои в предоставлении коммунальных услуг местным общинам. Мы призываем немедленно прекратить бои», – говорится в заявлении, сообщает УНИАН.

В ЕС отмечают, что прекращение боевых действий также позволит провести срочный ремонт важных инфраструктур. «Полное соблюдение режима прекращения огня является важнейшим шагом на пути к полной реализации Минских договоренностей, которые являются основой для мирного и долгосрочного урегулирования конфликта на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Украины», – убеждены в ЕС.

В заявлении также отмечается, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всем районам, охваченным конфликтом.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Сегодня утром глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако, позже одно из подразделений НВФ пошло в наступление.

Позже Жебривский сообщил, что после задействования Президентом Петром Порошенко всех международных элементов давления на Россию, есть первые признаки прекращения огня в Авдеевке.