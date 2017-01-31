За двое с половиной суток в районе Авдеевки зафиксировано десять попыток незаконных вооруженных формирований штурмовать позиции Вооруженных сил Украины с целью их захвата и улучшения тактического положения. Об этом заявил руководитель украинской стороны совместного центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) генерал-майор Анатолий Петренко, комментируя ситуацию в Авдеевке, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Все эти атаки ведутся с применением незаконных видов вооружения, запрещенных Минскими договоренностями. Применяются все виды артиллерии калибра 152 и 122 мм, реактивные системы залпового огня, минометы 120 и 82 мм. В целом за последние двое с половиной суток нами зафиксированы 1578 боеприпасов, которые были выпущены по позициям, а также по населенному пункту Авдеевка», – сообщил Петренко.

Он подчеркнул, что результатом таких агрессивных действий являются разрушения среди жилых кварталов, а также есть раненые среди местного населения. Руководитель украинской стороны СЦКК рассказал, что вчера в 19:20 была перебита последняя нить питания, которая подавала электроэнергию в Авдеевку, по состоянию на данный момент населенный пункт остается без электро-, водо- и теплоснабжения.

«Общим центром совместно со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ принимаются все меры с целью ввести режим тишины, прекратить активные действия противника и остановить использование запрещенного Минскими соглашениями вооружения и военной техники. Однако противник продолжает маневрировать силами и средствами, подтягивает резервы, увеличивает численность личного состава на передовых позициях, а также подтягивает новые образцы вооружения и военной техники, и увеличивает численность применяемых боеприпасов», – сообщил Петренко.

В настоящее время провести ремонтно-восстановительные работы с целью восстановления критических услуг для населения Авдеевки и Авдеевского коксо-химического комбината не удается, поскольку идут активные боевые действия. «Мероприятия по прекращению огня проводятся», - отметил Петренко.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

Вследствие этого 30 января погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 31 января – 3 убитых и 23 раненых.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Сегодня утром председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако позже одно из подразделений НВФ пошло в наступление.