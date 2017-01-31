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Из авдеевской больницы эвакуированы все больные. Об этом в эфире телеканала 112 Украина сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Донецкой ВГА Владимир Колесник.

«Сегодня были вывезены 12 больных из авдеевской больницы, они были направлены в лечебные учреждения Константиновки. Это неврология, хирургия, терапия», - сказал Колесник.

По его словам, вывезены все больные и отработаны маршруты эвакуации, если будут доставлены новые больные.

Однако больница сможет принимать тяжелобольных в операционных благодаря генераторам, которые обеспечивают их электроэнергией.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

31 января из Авдеевки начали вывозить людей с особыми потребностями и пациентов больниц, решение о полномасштабной эвакуации пока не принималось.
ForUm

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