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Украина в новом рейтинге Freedom House по уровню политических прав и гражданских свобод оказалась среди «частично свободных» стран. Об этом сообщает Радио Свобода.

«В категорию «частично свободных» стран Украина попала по показателям по проведению выборов, коррупции, свободы СМИ и законодательства. На протяжении последних четырех лет Украина сделала большой прорыв. Но, к сожалению, Украина до сих пор пытается восстановиться после коррупции на высшем уровне после отстранения от власти Януковича. За коррупцию так и не понесли ответственности. Еще одна проблема в Украине, которую мы продолжаем наблюдать – это политический прессинг и нападения на журналистов-критиков и медиа-организации, что ухудшает ситуацию в СМИ », - объяснила исследователь Freedom House Элен Аґекян.

По ее словам, в течение года ситуация в Украине не изменилась.

«В течение последних трех-четырех лет в Украине наблюдалось улучшение. В течение последнего года ситуация не изменилась. Мы видели, что правительство делало много попыток по внедрению реформ и борьбы с коррупцией, но, к сожалению, не было достаточного прогресса», - отмечает исследовательница Freedom House.

Всего в прошлом году в 67 странах наблюдалось ухудшение ситуации с политическими правами и гражданскими свободами. И только в 36 – улучшение. В течение последних 11 лет, с 2006 года, в 109 странах наблюдалось ухудшение ситуации, в 60 – улучшение.

В докладе отмечается, что главные демократические страны погрузились в тревогу и неуверенность после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза, новое правительство в Польше ввело ряд антидемократических шагов, в части Европы к власти пришли ксенофобские националистические партии, а в США победил Дональд Трамп.

В то же время Россия демонстрирует пренебрежение и враждебность, вмешиваясь в политические процессы в США и другие демократии, усиливая поддержку режима сирийского президента Башара аль-Асада и оккупацию украинской территории, отмечается в отчете.
ForUm

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