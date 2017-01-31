Днепровский районный суд Киева арестовал экс-главу банка «Михайловский» Игоря Дорошенко с возможностью внесения залога в 160 млн гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«По ходатайству столичной прокуратуры Днепровский райсуд столицы изменил меру пресечения экс-председателю правления банка «Михайловский» И. Дорошенко с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 160 млн грн», – написала она.

Напомним, ранее прокуратура Киева сообщила, что Дорошенко сбежал из-под домашнего ареста. В связи с этим получено разрешение на его задержание.

Однако позже Дорошенко заявил, что находится в больнице и не скрывается от следствия.

Как известно, в июле 2016 года Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк Михайловский».

13 августа суд арестовал председателя правления банка «Михайловский» Игоря Дорошенко на два месяца и назначил залог в 137,8 млн грн. Задержанного подозревают в хищении 870 млн гривен банковских средств и доведении банка до неплатежеспособности.

3 декабря суд принял решение освободить из-под стражи экс-председателя правления банка «Михайловский» и применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста.