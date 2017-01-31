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Президент Петр Порошенко поручил украинским дипломатам проинформировать об обострении ситуации в Авдеевке Совбез ООН и ОБСЕ, а также распорядился инициировать заседание Трехсторонней контактной группы. Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев.

«В последнее время очень напряженная ситуация вокруг Авдеевки. Есть информация, что в связи с обстрелами была разрушена критически важная инфраструктура города и есть угроза гуманитарной катастрофы в связи с эскалацией вокруг Авдеевки. Президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев для того, чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска реагирования на обстрелы, которые происходят вокруг Авдеевки», - отметил он.

По словам Елисеева, посол Украины в СБ ООН, а также ОБСЕ готовят свою реакцию на происходящее вокруг Авдеевки.

«Также Президент поручил инициировать созыв чрезвычайного заседания Трехсторонней контактной группы в любом режиме, а также в режиме видеоконференции, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась вокруг Авдеевки», - добавил заместитель главы АП.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. Президент Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за обострения ситуации в этом городе.

 
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