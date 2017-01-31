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Мэр Киева Виталий Кличко получил символические ключи от «Евровидения».

Как сообщает пресс-служба мэра, их во время торжественной церемонии вручила президент городского совета прошлогоднего хозяина конкурса - Стокгольма - Ева Луиза Эрландссон.

Кличко отметил, что Киев с радостью ждет «Евровидения» и готовится к его проведению. И заверил, что конкурс пройдет на самом высоком уровне.

«Сегодня официально начался отсчет времени до старта песенного конкурса. Мы сделаем все, чтобы с присущим украинцам гостеприимством и душевностью принять всех гостей, которые приедут на «Евровидение-2017». Чтобы об Украине и о нашей столице остались яркие впечатления и теплые воспоминания», - сказал мэр Киева во время церемонии.

«Вы достойно и ярко провели «Евровидение». Киев принимает эстафету! И в мае наш город станет музыкальной столицей Европы, - обратился Кличко к президенту городского совета Стокгольма Евы Луизы Эрландссон. - Потому что, музыка объединяет людей, - города, страны, континенты. И это очень важно. И особенно важно сегодня для Украины».

Напомним, песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Ареной для проведения «Евровидения» был выбран Международный выставочный центр в Киеве, расположенный на левом берегу Днепра.
ForUm

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