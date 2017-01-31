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Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак подписал приказ об увеличении суммы денежного вознаграждения военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения АТО.

Об этом сказала начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины подполковник Оксана Гаврилюк во время брифинга, сообщает Укринформ.

«Согласно приказу, военнослужащим, которые несут службу на линии боевого соприкосновения, будет выплачиваться денежное вознаграждение в сумме 6 тысяч гривен, а в других местах дислокации в пределах района проведения антитеррористической операции - в сумме 2400 гривен», - сказала Гаврилюк.

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко поручил повысить размер доплат военным, находящимся на передовой.
ForUm

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