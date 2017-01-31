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В оккупированном Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей заблокированы 203 горняка. Об этом сообщает пресс-служба шахты. 

Сообщается, что в результате артобстрелов была повреждена электроподстанция шахты. Сейчас она полностью обесточена, ее работа приостановлена, передает 112 Украина.

Предварительно, под землей оказались заблокированы 203 горняка, 4 находились в стволе шахты. 

Отметим, что сейчас в Авдеевке под Донецком очень напряженная ситуация.

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла.

В городе объявили режим ЧП в связи с обострением ситуации и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте. 

 
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