В оккупированном Донецке обесточена шахта имени Засядько, под землей заблокированы 203 горняка. Об этом сообщает пресс-служба шахты.

Сообщается, что в результате артобстрелов была повреждена электроподстанция шахты. Сейчас она полностью обесточена, ее работа приостановлена, передает 112 Украина.

Предварительно, под землей оказались заблокированы 203 горняка, 4 находились в стволе шахты.

Отметим, что сейчас в Авдеевке под Донецком очень напряженная ситуация.

Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла.

В городе объявили режим ЧП в связи с обострением ситуации и угрозой гуманитарной катастрофы в этом населенном пункте.