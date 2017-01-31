Все попытки незаконных вооруженных формирований прорвать нашу оборону в районе Авдеевки обречены на поражение. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

Он подчеркнул, что вследствие обстрелов украинских позиций 30 января погибли 4 бойцов, 12 – ранены, 31 января – 3 убитых и 23 раненых. При этом потери НВФ значительно превышают потери Вооруженных сил Украины, «что повлекло шквал истерических заявлений со стороны оккупационных властей об обратном».

По его словам, обострение ситуации произошло именно «после завершения инспекционной миссии ОБСЕ на востоке Украины». «После их отъезда активность обстрелов российскими гибридными войсками наших позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия значительно возросла», - сказал Турчинов, добавив, что наши позиции обстреливаются не только из крупнокалиберной артиллерии и минометов, а также из реактивных систем залпового огня. Только за последние сутки по нашим позициям было выпущено около полутора тысяч снарядов и мин.

«Все попытки атак российско-террористическими группировками подавлены нашими войсками. Более того, украинские военные вынуждены были контратаковать, чтобы улучшить свои оперативные позиции», - отметил секретарь СНБО.

«Вместе с тем, - сообщил он, - в результате масштабных обстрелов боевиками города Авдеевка повреждены не только инфраструктурные объекты, но и гражданские здания, есть раненые среди гражданского населения. Все это представляет значительную угрозу для жизни мирных граждан».

Турчинов добавил, что активные обстрелы окраин города препятствуют проведению ремонтных работ по восстановлению энергоснабжения, поврежденного во время вражеских обстрелов. «Донецкой военно-гражданской администрацией и ГосЧС в Авдеевке создан областной координационный штаб, проводятся активные восстановительные мероприятия», - сказал он, подчеркнув, что больницы и дом престарелых, которые обеспечены автономными средствами электропитания, продолжают работать в штатном режиме.

Также, по словам секретаря СНБО, в случае продолжения обстрелов Авдеевки НВФ ГосЧС готова к эвакуации жителей города на безопасное расстояние – в ближайшие населенные пункты.

«Украинская армия надежно удерживает свои позиции, поэтому все попытки боевиков прорвать нашу оборону обречены», - подытожил секретарь СНБО.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Сегодня утром председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако, позже одно из подразделений НВФ пошло в наступление.