Прокуратура получила разрешение на задержание экс-главы банка «Михайловский» Игоря Дорошенко, который сбежал из-под домашнего ареста.

Об этом сообщается на странице прокуратуры Киева в Facebook.

«По ходатайству прокуратуры Киева суд дал разрешение на задержание Дорошенко с целью его привода для дальнейшего решения вопроса об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что 27 января Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения (кроме хищения имущества ему дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства).

«Проверкой информации о болезни Дорошенко, предоставленной его адвокатом, получены документальные подтверждения об отсутствии оснований для его госпитализации», - сообщили в прокуратуре Киева.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого.

Напомним, в июле 2016 года Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк Михайловский».

13 августа суд арестовал председателя правления банка «Михайловский» Игоря Дорошенко на два месяца и назначил залог в 137,8 млн грн. Задержанного подозревают в хищении 870 млн гривен банковских средств и доведении банка до неплатежеспособности.

3 декабря суд принял решение освободить из-под стражи экс-председателя правления банка «Михайловский» и применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста.