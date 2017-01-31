также в разделеОбщество
Россия гарантирует 7 часов «тишины» в Авдеевке 30
В Авдеевке введено чрезвычайное положение 58
30 января. Картина дня 117
Запорожский доцент прятал взятки в Уголовном кодексе 43
НАПК предлагает повысить штрафы для партий 13
Суд признал бездеятельность Садового по свалке в Грибовичах 57
Адвокатам Януковича вручили уведомление о подозрении в госизмене 30
6-летнего мальчика в Днипре подстрелил его сверстник 31
На счетах «чиновников» «Л/ДНР» за год заблокировали 28 миллионов 23
Полторак: НВФ обстреливают Авдеевку из запрещенного оружия 66
В Авдеевку направили дополнительный отряд полицейских 60
Церцвадзе попросил статус беженца 45
НВФ не дают ремонтникам восстановить электроснабжение Авдеевки 39
Украина представила слоган и логотип «Евровидения» 220
Донецкая фильтровальная станция может прекратить работу 217
СБУ отвергает обвинения в «крышевании» торговли с ОРДЛО 107
Под Авдеевкой взяли в плен члена НВФ 80
Дело на Плотницкого за сбитый Ил-76 направили в суд 98

Прокуратура получила разрешение на задержание экс-главы банка «Михайловский» Игоря Дорошенко, который сбежал из-под домашнего ареста.

Об этом сообщается на странице прокуратуры Киева в Facebook.

«По ходатайству прокуратуры Киева суд дал разрешение на задержание Дорошенко с целью его привода для дальнейшего решения вопроса об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей», - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что 27 января Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения (кроме хищения имущества ему дополнительно инкриминируется доведение банка до банкротства).

«Проверкой информации о болезни Дорошенко, предоставленной его адвокатом, получены документальные подтверждения об отсутствии оснований для его госпитализации», - сообщили в прокуратуре Киева.

Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого.

Напомним, в июле 2016 года Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк Михайловский». 

13 августа суд арестовал председателя правления банка «Михайловский» Игоря Дорошенко на два месяца и назначил залог в 137,8 млн грн. Задержанного подозревают в хищении 870 млн гривен банковских средств и доведении банка до неплатежеспособности.

3 декабря суд принял решение освободить из-под стражи экс-председателя правления банка «Михайловский» и применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги
Ботинки зимние