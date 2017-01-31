Украинские военнослужащие блестяще защищают свои позиции в районе Авдеевки и никакого приказа не отвечать на огонь врага у них нет. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе совещания с руководителями силовых ведомств в связи с резким обострением ситуации в этом населенном пункте, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Во время совещания были рассмотрены три ключевых вопроса: ситуация с безопасностью в районе обострения боевых действий; гуманитарная ситуация и действия для обеспечения защиты гражданского населения; вопросы обеспечения международной помощи и привлечения к ответственности российских боевиков, которые развернули боевые действия против подразделений Вооруженных сил Украины и против гражданского населения.

Президент проинформировал участников совещания о результатах своего визита в Германию и отметил полную поддержке Украины со стороны Европейского Союза.

«После того, как глава областной государственной администрации, министр внутренних дел и начальник Генерального штаба сообщили мне о ситуации в Авдеевке, я, проанализировав все обстоятельства, принял решение прервать визит для того, чтобы лично скоординировать план наших действий», - сказал Президент в начале заседания.

«Я хотел бы в первую очередь успокоить», - сказал Порошенко. Он особо подчеркнул мужество и профессионализм украинских военных, которые дали достойный отпор врагу: «Наши военнослужащие 72-й бригады и других подразделений блестяще защищают позиции, никакого приказа у них не отвечать на уничтожающий огонь нет и они имеют все возможности защищать себя». Но при этом Президент отметил, что «украинские военные не отвечают огнем, когда преступники, российские боевики размещают артиллерийские системы, танки и системы залпового огня непосредственно в жилых кварталах Донецка и Ясиноватой».

Президент подчеркнул, что в распоряжении украинской власти есть четкие доказательства преступлений НВФ.

Глава государства подчеркнул, что держит на контроле развитие гуманитарной ситуации в районе Авдеевки. «Ночью я получил доклад руководителя правительственной чрезвычайной комиссии, ночью мы координировали деятельность через главу областной государственной администрации Павла Жебривского», – заявил он.

Президент отметил, что для обеспечения начала восстановительных работ необходимо обеспечить постоянное прекращение огня. Всего в Авдеевку подавалась электроэнергия по четырем линиям электропередачи, две из них были повреждены ранее, а в течение последних боевых действий – две линии, которые остались, были повреждены.

«Мы сегодня проводим весь комплекс усилий для того, чтобы восстановить энергоснабжение, ремонтные бригады, согластно докладу председателя ОГА, готовы, и как только будет возможность, после прекращения огня, они выедут для проведения работ по восстановлению энергоснабжения», - подчеркнул он.

По словам Порошенко, нужно принять все меры для того, чтобы обеспечить теплом 153 многоквартирных дома и 3,5 тыс. частных домов.

«По моему поручению военные развернули все – начиная от зимних палаток, заканчивая военно-полевыми кухнями. Правительство обеспечило генераторами», - сказал Президент и добавил, что созданы все условия для обеспечения автобусами и добровольной эвакуации населения.

Президент также поручил Министру обороны Украины и начальнику Генерального штаба подготовить материалы и передать на награждение имена украинских военнослужащих, отличившихся во время боевых действий. Особенно Президент подчеркнул необходимость награждении государственными наградами тех, кто героически отдал свою жизнь, защищая мир и покой украинских граждан.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

Вследствие этого 30 января погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 31 января – 3 убитых и 23 раненых.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Сегодня утром председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако, позже одно из подразделений НВФ пошло в наступление.

По даны главы ОГА, по состоянию на 16:00 НВФ не прекращают обстрелы Авдеевки.