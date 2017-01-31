В Киеве состоялась жеребьевка, по результатам которой стало известно, какие страны будут представлены в первом, а какие - во втором полуфинале «Евровидения-2017». Об этом сообщается на сайте UA: Перший.

Первая часть жеребьевки отводилась на определение того, в каком из полуфиналов будут голосовать страны «Большой пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), а также страна-хозяйка конкурса (Украина). Эти страны автоматически проходят в финал.

Результаты первого этапа жеребьевки следующие:

Общая таблица с результатами жеребьевки выглядит таким образом:

В финал «Евровидения» пройдут по десять стран с каждого полуфинала. Вместе с «Большой пятеркой» и страной-хозяйкой конкурса за победу будут соревноваться 26 участников.

Главной ареной песенного конкурса, который пройдет в Киеве, определен Международный выставочный центр. Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 и 11 мая, финал - 13 мая.