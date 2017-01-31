Президент Петр Порошенко поручил заместителю главы Администрации Президента Константину Елисееву немедленно вынести вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки на рассмотрение Совета безопасности ООН.

Об этом он заявил в ходе совещания с руководителями силовых ведомств в связи с резким обострением ситуации в районе этого населенного пункта, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Сегодня мы ждем соответствующих заявлений со стороны наших международных партнеров», - отметил Глава государства.

«Я хотел бы подчеркнуть, что в этих условиях, как ведут себя российские боевики - на сегодняшний день, впервые за много дней против гражданского населения и против наших частей были применены «Грады», массовые обстрелы из крупнокалиберной артиллерии – если у кого-то поворачивается язык говорить о снятии санкций, то что еще нужно для того, чтобы привлечь агрессора к ответственности?», - заявил Порошенко.

Президент также отметил, что в связи с развертыванием боевых действий задействовал все международные инструменты для обеспечения режима прекращения огня. Украинская сторона обратилась к ОБСЕ, даны соответствующие указания украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон. Кроме того, дано задание сегодня организовать переговоры в составе Трехсторонней контактной группы. Информированы об обострении ситуации партнеры в Соединенных Штатах Америки, Европейском Союзе, НАТО.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Сегодня утром председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако, позже одно из подразделений НВФ пошло в наступление.

По даны главы ОГА, по состоянию на 16:00 НВФ не прекращают обстрелы Авдеевки.

Прекратить бои в окрестностях Авдеевки призвали в Европейском Союзе и ОБСЕ.