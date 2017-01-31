Российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Во время утреннего координационного совещания поступила информация от СЦКК о письменной гарантии с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00. Ремонтные бригады приступают к работе», - отметил он.

Жебривский подчеркнул, что также ожидается прибытие в Авдеевку представителей миссии ОБСЕ для работы в зеркальном режиме.

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла.

Ночью 31 января члены незаконных вооруженных формирований обстреляли окрестности Авдеевки из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

В городе объявлено чрезвычайное положение.