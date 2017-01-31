Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила серьезную обеспокоенность резкой эскалацией насилия на Донбассе и потребовала прекращения его от обеих сторон конфликта. Об этом говорится в заявлении организации.

«Недавний всплеск в боях вокруг Авдеевки и Ясиноватой, приведший к гибели и ранениям с обеих сторон, в том числе среди мирного населения, является неприемлемым. Мы призываем стороны немедленно прекратить военные действия и дать полный и безопасный доступ Специальный мониторинговой Миссии ОБСЕ, чтобы она контролировала и сообщала о ситуации», - говорится в заявлении, сообщает Укринформ.

Председательствующая сторона серьезно обеспокоена ростом насилия на востоке Украины и ухудшением положения гражданского населения и подчеркивает, что тяжелые гуманитарные последствия усугубляются в условиях суровой зимы.

«Мы ожидаем, что стороны продемонстрируют ответственность в этой ситуации и представят ощутимый результат в заседании Трехсторонней контактной группы на этой неделе», - отметили в ОБСЕ.

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе оценит ситуацию на специальном заседании, запланированном на вторую половину дня 31 января.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Сегодня утром глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако, позже одно из подразделений НВФ пошло в наступление.

Позже Жебривский сообщил, что после задействования Президентом Петром Порошенко всех международных элементов давления на Россию, есть первые признаки прекращения огня в Авдеевке.

В Европейском Союзе также призвали немедленно прекратить бои в окрестностях Авдеевки и провести срочный ремонт важной для мирных жителей инфраструктуры.