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В период с 30 по 31 января сети АСЗ ОККО и WOG повысили розничные цены на все виды топлива. Об этом  сообщили в «Консалтинговой группе А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Стоимость бензинов и дизтоплива в заправочных сетях ОККО и WOG выросла на 50 коп./л, – до 25,99 грн за литр А-92; 26,99 грн/л (А-95); 27,99 грн/л (А-95+) и 23,99 грн/л (дизтопливо). Также стоимость бензинов на 50 коп./л выросла в сети «Азовнефтепродукт плюс». На 10-35 коп./л подорожало топливо в сетях «Фактор», «Катрал» и «Татнефть».

Эти изменения привели к росту средних розничных цен. Так, бензины А-92 (23,65 грн/л) и А-95 (24,40 грн/л) выросли на 12 коп./л. На 13 коп./л подорожали премиальные марки «пятого» (25,40 грн/л). Стоимость ДТ выросла на 12 коп./л., до 21,01 грн, сообщает OilNews.

В период с 27 по 30 января крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват», оперирующая АЗС под брендами «Авиас», ANP, «Укрнафта», «Мавекс» и др., повысила стоимость всех топлив на 50 коп./л.

С декабря 2016 г. мейджоры повысили стоимость топлива уже на 2 грн/л. При этом рост в сетях «Правата» за этот период составил 0,50 грн/л.

Напомним, что с 1 января розничный акциз упразднен, и при этом повышена ставка основного акциза.
ForUm

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