Запаси на 2 тижні: українців закликають готуватися до перебоїв із продуктами

Після серпневих атак Росії на склади та логістичну інфраструктуру в окремих супермаркетах уже спостерігаються перебої з постачанням деяких товарів. На тлі можливих нових ударів українцям радять заздалегідь подбати про базовий запас продуктів і води.

Для родини з трьох людей на 14 днів рекомендують мати близько 126 літрів питної води.

Щодо продуктів, варто передбачити приблизно:

35–40 банок консервів;

8–10 кг круп і макаронних виробів;

сухі супи, картопляне пюре швидкого приготування, снеки та батончики;

молоко тривалого зберігання;

олію, сіль, цукор, чай, каву та шоколад.

Родинам із маленькими дітьми рекомендують окремо подбати про запас дитячого харчування. Корм для домашніх тварин також краще придбати заздалегідь — бажано щонайменше на 3–4 тижні.

Не менш важливо підготуватися до можливих перебоїв з електроенергією та газом. У такому разі стане в пригоді туристичний пальник із запасом балонів. Рекомендують мати приблизно 5–6 балонів, залежно від потреб сім’ї.

Фахівці радять не скуповувати все одразу, а поступово сформувати запас із продуктів, які родина регулярно споживає. Це дозволить уникнути зайвих витрат і псування їжі — запаси варто регулярно використовувати та оновлювати.

Водночас масштабного загального дефіциту продуктів наразі не прогнозують. Однак через ризики для логістики та інфраструктури базовий запас їжі й води вдома може стати важливою частиною підготовки до можливих перебоїв із постачанням.

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