Українцям радять мати запас продуктів на тиждень через можливі перебої з постачанням

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що українцям варто мати вдома запас продуктів щонайменше на тиждень. Водночас, за його словами, потреби закуповувати харчі на місяць наперед наразі немає.

Про це Висоцький сказав під час брифінгу, передає «Суспільне».

Міністр зазначив, що через війну та можливі форс-мажорні обставини українцям варто мати певний запас продуктів. Водночас універсального переліку чи набору харчів для всіх родин немає.

«Це означає, що в кожної сім'ї він може бути різний. Немає якогось універсального набору. Думаю, що також жодна родина не живе за принципом мати продукти лише на один день і щодня ходити їх купувати. Але, умовно, чи треба було б мати його на понад місяць? Передумов для такого немає. От тижневий — потрібно мати», — сказав Висоцький.

За словами міністра, довгострокові запаси можуть знадобитися у разі тимчасових перебоїв із постачанням товарів зі складів до магазинів. Водночас він наголосив, що навіть за таких обставин продукція згодом з’являється на полицях магазинів.

Раніше Висоцький повідомляв, що внаслідок російських атак в Україні було знищено близько 90% сучасних місць для зберігання товарів. При цьому він наголосив, що загрози голоду в Україні немає.