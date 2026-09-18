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Уряд Сінгапуру почав платити громадянам за читання книжок

Уряд Сінгапуру почав платити громадянам за читання книжок

У Сінгапурі запустили незвичайну програму, яка заохочує громадян читати книжки. Учасники можуть отримувати віртуальні монети за щонайменше 15 хвилин читання на день, а накопичені бали згодом обмінювати на гроші, повідомляє The Guardian.

За умовами програми, за один сеанс тривалістю від 15 хвилин учаснику нараховують 20 віртуальних монет. Враховується лише один сеанс на добу, навіть якщо людина читає довше.

Коли на рахунку накопичується 1000 монет, їх можна обміняти на 1 сінгапурський долар. Для цього необхідно виконувати умови програми протягом 50 днів. За нинішнім курсом це близько 35 гривень. Час, проведений за читанням, учасники самостійно реєструють на урядовій платформі.

Програму запустили на тлі занепокоєння через поширення думскролінгу — звички безконтрольно переглядати стрічки новин і соцмереж, зокрема негативний контент.

Сінгапурська влада розраховує, що регулярне читання допоможе людям краще концентруватися, розвивати критичне мислення та уяву, а також поступово сформує звичку проводити менше часу в соцмережах.

Окремо уряд розглядає можливість запровадження для молоді щоденних обмежень на час користування соціальними мережами.

Як повідомляло раніше ForUa, вчені розвінчали головний страх батьків щодо дитячих гаджетів.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

оплатаСингапуркнижкичитання
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