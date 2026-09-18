Укрзалізниця відтепер працюватиме за новими правилами

Кабінет міністрів визначив нові правила роботи залізниці під час повітряних тривог. За «жовтого» рівня загрози потяги курсуватимуть за графіком, а під час «червоної» тривоги посадку та відправлення поїздів призупинятимуть.

Під час «жовтого» рівня загрози пасажири зможуть здійснювати посадку та висадку, а потяги продовжуватимуть рух за розкладом, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. У разі оголошення «червоної» тривоги посадку пасажирів і відправлення поїздів призупинятимуть. Людей направлятимуть до укриттів.

Водночас залежно від ситуації на місці «Укрзалізниця» зможе оперативно обмежувати рух поїздів і розосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникати скупчень.

Окремо передбачено розширення доступу до укриттів на вокзалах і станціях. «Укрзалізниця» має координувати цю роботу з обласними військовими адміністраціями та територіальними громадами.

Інформація про рівень загрози надходитиме автоматично, щоб рішення щодо руху поїздів можна було ухвалювати максимально оперативно. Відповідні доручення отримали Міністерство інфраструктури та ДСНС. Також МВС і Національна поліція посилять охорону вокзалів та супровід евакуації пасажирів.

Регіони, зі свого боку, мають узгодити графіки міського транспорту з рухом поїздів, зокрема в нічний час, а також пришвидшити встановлення мобільних укриттів на вокзалах і станціях.

Як повідомляло раніше ForUa, Кабмін запровадив жовтий і червоний рівні небезпеки повітряних тривог.