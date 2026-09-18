ЗСУ провели зухвалий штурм без втрат на Донеччині

Українські військові повністю зачистили та взяли під контроль селище Середнє на Донеччині. Спецоперація отримала назву «Вівальді» та, за словами українського військового, пройшла без втрат.

Про це заявив командир 1-го механізованого батальйону 66-ї окремої механізованої бригади з позивним «Бекон». Про перебіг операції повідомив Третій армійський корпус.

Перед штурмом українські військові провели підготовчу операцію на підступах до селища. Там розташовувалися панівні висоти з опорними пунктами російських військ, звідки противник контролював підходи до Середнього та значну частину самого населеного пункту.

Спочатку бійці захопили плацдарм і почали поетапно зачищати опорні пункти. На окремих ділянках військові намагалися діяти непомітно, використовуючи димові завіси. Частину робіт доводилося виконувати у протигазах.

Після встановлення контролю над висотами українські військові розпочали зачистку першої вулиці селища. За допомогою дронів вони організували логістику та облаштували запаси боєприпасів, їжі, води й медичних засобів у виявлених погребах.

Паралельно українські штурмові групи влаштовували засідки безпосередньо всередині Середнього. За словами військового, таким чином знищували російські групи, які прямували на підкріплення або ротацію.

Для доставки піхоти залучили два БТР-13 та танк Т-74. Через сильну зливу та складний рельєф техніка не могла нормально пересуватися бездоріжжям. Тому військові посилили зчеплення гусениць, наваривши на них шипи з арматури.

Це дало змогу бронетехніці пройти непрохідною ділянкою та наблизитися до позицій противника з несподіваного напрямку. Російські військові очікували можливого наступу з боку дороги, де заздалегідь розмістили протитанкові засоби.

Українська бронегрупа зайшла з іншого боку, застала противника зненацька, висадила піхоту та змогла вийти із зони бою.

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