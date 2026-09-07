Шість продуктів, які розхитують нерви та посилюють відчуття тривоги, назвали медики

Підвищена тривожність може залежати не тільки від стресу, способу життя чи навантаження. На самопочуття також здатні впливати харчові звички. Зокрема, деякі продукти та напої можуть посилювати нервове збудження, впливати на сон або спричиняти різкі коливання рівня цукру в крові.

Нутриціологи радять звернути увагу на раціон, якщо людина регулярно відчуває напруження, дратівливість або проблеми зі сном. Водночас реакція на їжу є індивідуальною, тому не кожен продукт однаково впливає на всіх.

Кава та інші джерела кофеїну

Кофеїн стимулює нервову систему. У чутливих людей велика кількість кави може спричиняти тремтіння, прискорене серцебиття, нервозність і посилення відчуття тривоги. Особливо це може проявлятися у тих, хто вже перебуває у стані сильного стресу або вживає багато кофеїну протягом дня.

Алкоголь

Алкоголь може створювати відчуття розслаблення на короткий час, однак після його виведення організмом самопочуття може погіршитися. У деяких людей це супроводжується занепокоєнням, порушенням сну та підвищеною нервозністю. Тому використовувати спиртне як спосіб впоратися зі стресом або тривогою — невдала стратегія.

Надлишок цукру

Солодощі, десерти та інші продукти з великою кількістю доданого цукру можуть спричиняти швидке підвищення, а потім зниження рівня глюкози в крові. У деяких людей такі коливання супроводжуються слабкістю, дратівливістю або відчуттям нервового напруження. Тому варто стежити не лише за кількістю цукру, а й за загальним збалансованим харчуванням.

Хліб та випічка

Глютен сам по собі не є причиною тривожності для більшості людей. Проте люди з целіакією або підтвердженою чутливістю до глютену можуть мати різноманітні симптоми після його вживання. Водночас без медичних показань повністю виключати з раціону хліб та інші продукти з глютеном не рекомендується.

Промислові та ультраоброблені продукти

Продукти з великою кількістю доданого цукру, насичених жирів, солі та інших компонентів небажано вживати у надмірній кількості. Раціон із переважанням ультраобробленої їжі загалом пов'язують із гіршими показниками здоров'я. Водночас твердження, що саме трансжири безпосередньо «викликають» тривожність або депресію, є надто категоричним. Значно важливіший загальний характер харчування.

Спроба на кілька тижнів відмовитися від алкоголю, зменшити кількість кофеїну та солодощів може допомогти зрозуміти, чи впливають вони на ваше самопочуття. Однак тривожність не варто намагатися лікувати лише дієтою. Якщо вона триває довго, заважає спати, працювати або нормально жити, краще звернутися до лікаря чи фахівця з психічного здоров'я.

Збалансоване харчування, достатній сон, фізична активність і контроль рівня стресу можуть бути корисними складовими підтримки загального самопочуття.

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