У жовтні в Києві відбудеться прем’єра рок-опери про Василя Сліпака

Прем’єра повної сценічної версії рок-опери «Міт про козака Василя Сліпака», присвяченої українському оперному співаку та добровольцю Василю Сліпаку, відбудеться 16 жовтня у Будинку кіно в Києві.

Проєкт у четвер презентували в столиці автор рок-опери, композитор Ігор Роман, науковці, митці та громадські діячі.

Ігор Роман, який походить із Горлівки Донецької області, спочатку працював над мюзиклом «Життя та неймовірні пригоди та мандри козака Василя Сліпака». Згодом цей задум переріс у рок-оперу «Міт про козака Василя Сліпака».

«У 10-ту річницю загибелі Василя Сліпака ми маємо зробити так, щоб таку неймовірну постать українці і весь світ не забували», — сказав автор рок-опери Ігор Роман.

Він зазначив, що нова постановка стане першою повною сценічною версією рок-опери. Вона передбачає розширений оркестровий склад, сценографію та хореографію за участю балетної групи Національного заслуженого академічного українського народного хору імени Григорія Верьовки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Професорка Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Олександра Ляшенко наголосила на ролі подібних мистецьких проєктів у формуванні національної пам’яти та суспільної стійкости.

«Національне пам’ятування саме в такий спосіб може бути способом створення безпекового капіталу країни», — зазначила вона.

Народна артистка України Світлана Мирвода вважає, що формат рок-опери може допомогти привернути увагу ширшої аудиторії до постаті Василя Сліпака.

«Мені здається, що автор зробив досить вдало. Хай це буде міт, але таким чином пізнають і саму постать Василя Сліпака чим більше людей», — сказала вона.

Журналіст і автор документального фільму «На уходах» Олег Климчук наголосив на важливості культурних ініціатив для збереження пам’яті про полеглих захисників України.

«Люди повинні, українці повинні пам’ятати цю війну, пам’ятати через наших героїв», — сказав Климчук.

Він також розповів, що під час роботи над документальним проєктом разом із режисером Євгеном Удовиченком вони звернулися до теми долі українців, які з різних причин виїхали за межі України, зокрема з політичних та економічних причин.

«Коли ми з моїм колегою Євгеном Удовиченком, режисером, почали працювати, задумуватися над темою долі українців, які виїхали з цієї землі з різних причин, хто з політичних, хто з економічних, ми розуміли, що є постаті, є люди, які повертаються сюди і віддають, можливо, якийсь борг», — згадав він.

Прем’єру повної версії рок-опери 16 жовтня у Будинку кіно запишуть для подальшої трансляції на одному із загальноукраїнських телеканалів.

Рок-опера «Міт про козака Василя Сліпака» присвячена життю та долі українського оперного співака, соліста Паризької національної опери Василя Сліпака.

Після початку російської агресії Сліпак активно підтримував українських військових, а згодом добровольцем вирушив на фронт. Він загинув від кулі снайпера поблизу Луганського на Донеччині 29 червня 2016 року.

За мужність і самопожертву Василю Сліпаку посмертно присвоїли звання Героя України. Його постать стала одним із символів поєднання української культури та боротьби за незалежність України.

Саме історії Сліпака присвячена рок-опера, автори якої прагнуть через сучасну музичну форму розповісти новому поколінню про його життя, творчість і бойовий шлях.